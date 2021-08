Benevento, ufficiale il trasferimento di Schiattarella al Parma Il centrocampista lascia il Sannio dopo due stagioni

Pasquale Schiattarella non è più un calciatore del Benevento. Al momento i due club non hanno pubblicato comunicati ufficiali, ma il contratto del calciatore risulta essere regolarmente depositato in Lega. L'addio è arrivato dopo due stagioni vissute in giallorosso, nel corso delle quali ha collezionato 57 presenze. Schiattarella incontrerà presto i vecchi compagni di squadra in campo, visto che il match tra gli emiliani e la Strega è fissato per il prossimo 29 agosto al Tardini, per la seconda giornata di campionato.