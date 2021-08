Puteolana - Benevento, prevendita aperta anche ai sanniti: servirà il Green Pass Il test amichevole si giocherà martedì alle 17.30

Anche i tifosi del Benevento potranno assistere al test amichevole di martedì con la Puteolana, in programma allo stadio Conte di Pozzuoli. Sono a disposizione circa 250 tagliandi per il settore ospiti. Tutti gli spettatori potranno accedere all'impianto tramite Green Pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all'incontro.

L’Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria che a partire dalle 9 di domani sarà possibile acquistare il biglietto per il match con il Benevento in programma il 10 agosto alle ore 17:30 al Domenico Conte di Arco Felice. Il costo totale è di 4 euro (inclusa la prevendita), con la possibilità di prelevare il ticket nei punti vendita Cafe da Giacomino, in via sotto il monte a Pozzuoli, e Bar Tabacchi Fratelli Collarile, in via Enrico Cocchia numero 84. Per l’evento la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto. Il biglietto che sarà emesso è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di tagliando, documento di identità e Green pass o con un documento che certifichi il tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Agli ingressi dello stadio sarà rilevata la temperatura sia per il personale che per il pubblico, impedendo l’accesso in caso sia superiore ai 37,5°C. Gli spettatori, oltre al distanziamento, dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto.