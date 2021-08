Benevento, Caserta: "La squadra mi segue. Mercato? Manca ancora qualcosa" Il tecnico: "Su acquisti e cessioni sarà la società a valutare dove intervenire"

Al termine del test amichevole disputato allo Stirpe con il Frosinone, il tecnico Caserta si è espresso così sulla prova dei suoi calciatori:

“Le sensazioni sono positive. A parte i quindici minuti nel secondo tempo dove abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, siamo riusciti a fare un’ottima gara. La squadra sta crescendo partita dopo partita, quindi sono molto contento soprattutto per la reazione avuta dai ragazzi”.

REAZIONE - “L’aspetto mentale fa la differenza: è ciò che chiedo sempre ai ragazzi. Dobbiamo pensare che in tutte le partite, anche quando non ci sono punti in palio, debba prevalere la voglia di non perdere. La vittoria ti porta ad acquisire quella mentalità di una squadra vincente. Occorre lavorare su questo, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Siamo sulla strada giusta e lo vedo dal fatto che cercano sempre di provare quanto facciamo nel corso della settimana”.

CENTROCAMPO - “Ionita e Calò hanno qualità e quantità. Ionita è anche molto strutturato, quindi danno forza fisica e bravi a dettare i tempi”.

RIPARTENZE FROSINONE - “C’è stato un momento della gara, sia nel primo che nel secondo tempo, in cui abbiamo sofferto un po’ le ripartenze. Volevamo aggredirli molto alti, infatti da una uscita sbagliata abbiamo subito il secondo gol. Gli errori ci sono e ci saranno, ma dobbiamo correggerli e lavorare sodo”.

PUTEOLANA - “Cercherò di dare minutaggio a tutti gli altri. Qualcuno non giocherà, vediamo dal punto di vista fisico come stanno”.

TIFOSI - “Il ritorno dei tifosi è molto positivo. Mancano da tanto tempo, quindi sicuramente sarà molto bello. Da lunedì cominceremo a lavorare in vista di questo incontro”.

MERCATO - “Manca ancora qualche elemento. Ci penserà la società a valutare bene dove intervenire. Ci sono calciatori importanti che avranno qualche richiesta, ma queste sono cose che competono alla dirigenza”.