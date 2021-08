Schiattarella: "Grazie Benevento. Ho sempre rispettato la maglia" Il messaggio d’addio dell’ex centrocampista giallorosso

Arriva il messaggio d'addio da parte di Pasquale Schiattarella a poche ore dal suo approdo al Parma:

Ho vissuto un sogno! Si, proprio così, ho vissuto e realizzato un sogno allo stesso tempo. Ero ancora un ragazzino quando il Benevento mi ha dato l’occasione di iniziare a cullare il mio sogno di fare il calciatore e nel corso della mia carriera ho sempre sognato di poter tornare a Benevento e raggiungere insieme la Serie A.

Ma se i sogni da un lato rappresentano la spinta più forte, quella più profonda che ti alimenta quotidianamente lungo la strada che conduce al raggiungimento dei vari traguardi; dall’altra succede talvolta di doversi risvegliare e di guardare verso nuovi orizzonti. È giunto, infatti, per me il momento di cambiare, di raccogliere nuove sfide, ma prima di aggiungere un altro capitolo al mio percorso professionale, desidero con tutto il cuore salutare i miei compagni di squadra, la Società, i tifosi e la città di Benevento. Sarò per sempre riconoscente per l’occasione che mi è stata concessa, per ogni singolo giorno vissuto con i colori del Benevento sulla pelle. Quei colori e quella maglia ho desiderato rispettarla e sudarla intensamente ogni giorno, con tutto me stesso, con tutto il mio impegno e la mia passione. Resta certo anche il rammarico per la retrocessione, ed è normale che io sia anche stato oggetto di critiche per la salvezza mancata: quando si hanno delle responsabilità, ci sono degli onori ma anche e soprattutto degli oneri di cui farsi carico. Posso però garantire che nei momenti di difficoltà ho dato tutto me stesso e ho cercato di fare in modo che si potesse andare tutti in una stessa direzione. Spesso infatti succede che di fronte alle criticità, non tutti diano il massimo di se stessi o che non tutti vogliano remare nella medesima direzione, ma ognuno di noi ha il controllo diretto solo sulle proprie azioni.

Grazie pertanto e ancora una volta alla città tutta che mi ha fatto sentire a casa, ai tifosi e a coloro che mi sono stati accanto in queste due stagioni, a tal proposito desidero rivolgere un grazie particolare al Direttore P. Foggia. in bocca al lupo per le stagioni future