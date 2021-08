Benevento, ufficiale: Talbi al Rubin Kazan Il tunisino ha firmato un quadriennale

Talbi è ufficialmente un nuovo calciatore del Rubin Kazan. Il centrale difensivo, dopo aver svolto regolarmente il ritiro di Cascia, ha salutato i colori giallorossi. Decisiva la sua volontà di non voler sposare il progetto del club di via Santa Colomba, dopo essere stato bloccato dallo stesso lo scorso gennaio in vista di una possibile permanenza in serie A. In Russia ha firmato un contratto di quattro anni.