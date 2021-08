Benevento, riapertura stadi: l’annuncio della Curva Sud Gli ultras giallorossi hanno deciso di non voler entrare con le restrizioni imposte dalla pandemia

Non ci sarà la Curva Sud in vista della imminente riapertura del Vigorito al pubblico. Gli ultras giallorossi hanno annunciato, attraverso un comunicato, che non prenderanno il proprio posto all'interno dell'impianto (così come in trasferta) fino a quando ci saranno le restrizioni imposte dalla pandemia. Questo è il testo della nota, attraverso cui spiegano la loro presa di posizione:

Ci siamo… manca qualche giorno all’inizio ufficiale della nuova stagione calcistica 2021-2022, purtroppo una stagione che inizia con idee e decisioni abbastanza lontane dalle nostre. Ancora una volta questa pandemia.. restrizioni.. Green Pass… distanziamento…mascherine ecc... ci allontanano dagli stadi e ci impossibilitano di presenziare al fianco dei nostri colori del cuore come abbiamo sempre fatto. Presenziare sugli spalti a numero ridotto, con mascherine e distanziati sono scelte e decisioni che non ci appartengono purtroppo, a cui noi ci dissociamo. Sembra che l’arrivo di questa pandemia stia diventando un giusto pretesto per eliminarci dagli stadi, per allontanare il movimento Ultras nazionale dagli eventi sportivi, purtroppo un pensiero che non solo noi ci stiamo facendo ma numerosissime tifoserie d’Italia. Noi tutti ci chiediamo come sia possibile che neanche con l’introduzione del Green Pass e del vaccino abbiamo possibilità di condividere la nostra passione a modo nostro. Inoltre proviamo a chiedere a chi prende queste decisioni la motivazione per cui sono vietati l’introduzione di striscioni, sciarpe e bandiere all’interno degli stadi. I dubbi sono tantissimi, ma purtroppo ancora oggi a distanza di oltre un anno di assenza, queste restrizioni ci costringono a restare lontani dagli stadi ed eventi sportivi. Noi pertanto comunichiamo che non saremo presenti a nessuna gara ufficiale del Benevento dove ci saranno queste restrizioni, già dalla trasferta di Pozzuoli nell’amichevole contro la Puteolana, inoltre invitiamo a chi deciderà di esserci a rispettare la nostra assenza e le nostre decisioni e sopratutto rispettare i nostri spazi che resteranno vuoti, evitando di prendere iniziative che potrebbero mettere in cattiva luce il nome della Curva Sud Benevento. La nostra assenza non vuol dire resa, non resteremo a guardare, ci opporremo a modo nostro a chi ci vorrà lontano dagli stadi. Ritorneremo quando tutto sarà diverso ,ritorneremo a modo nostro,non conta quanti...conta come.