Benevento - Spal, ecco il numero di biglietti in vendita Capienza ridotta più del 50% per il Vigorito

Il Vigorito sabato riaprirà le porte ai tifosi. E' partita la prevendita per il match con la Spal (leggi qui i dettagli), con gli abbonati della stagione 2019/2020 che avranno modo di godere della prelazione fino a mercoledì sera. La capienza sarà ridotta ulteriormente rispetto al 50% autorizzato dal Governo perché non sarà possibile occupare i settori inferiori dello stadio che sono stati momentaneamente interdetti dalla Commissione di Vigilanza: il Benevento Calcio in tal senso aspetta l'esito favorevole da parte della stessa che arriverà sicuramente in vista dell'esordio in campionato con l'Alessandria del prossimo 22 agosto. Al momento sono circa 4500 i tagliandi acquistabili.