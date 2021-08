Amichevole, LIVE / Puteolana - Benevento 0-1 Impegno per i giallorossi al Conte di Pozzuoli

Puteolana - Benevento 0-1 (Live)

Puteolana (4-3-1-2): Caparro; Balzano, Rinaldi (1'st Gioielli), Petrarca (20'st Annibale), D'Ascia; De Simone (1'st Amelio), Fontanarosa, Fibiano (1'st Pontillo); Marigliano; Grezio (17'st Cesareo), Guarracino (1'st De Rosa). A disp.: Marchese, Di Napoli. All.: Marra

Benevento (4-2-3-1): Manfredini; Elia (13'st Improta), Basit, Sparandeo (36'pt Acampora), Masciangelo; Sanogo, Talia; Masella (8'st Barba), Vokic, Thiam Pape (13'st Ionita); Di Serio. A disp.: Muraca, Lucatelli, Paleari, Letizia, Calò, Kragl, Pastina, Glik, Foulon, Sau. All.: Caserta

Gol: 6'pt Di Serio

SECONDO TEMPO

64' Masciangelo serve Improta che ci mette il piede, ma Caparro respinge

58' Entrano Improta e Ionita al posto di Elia e Thiam Pape

53' Entra Barba per Masella

46' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

45' Fine primo tempo

36' primo cambio: entra Acampora al posto di Sparandeo

29' Destro di Di Serio che sorvola la traversa

23' Conclusione di Masella: para Caparro

16' Di Serio atterrato in seguito a un contrasto: si rialza a fatica, ma non è nulla di grave

6' Benevento in vantaggio: gol di Di Serio servito da Elia

2' Sinistro di Guarracino parato da Manfredini

0' Comincia la partita

0' Omaggiata la memoria di Antonio Vanacore, ex calciatore di entrambe le squadre e nativo di Pozzuoli

PRE PARTITA

Il Benevento è di scena al Conte di Pozzuoli per il suo quinto test di precampionato contro la Puteolana. Si tratta di un impegno in cui Caserta avrà modo di utilizzare quegli elementi che sono stati impiegati meno nel corso delle ultime uscite, soprattutto per quanto riguarda i giovani cresciuti nel vivaio.