Benevento, Manfredini: "Era importante ritrovare i novanta minuti" L'estremo difensore: "Lavoriamo per riscattare la scorsa stagione"

Ecco il commento di Manfredini al termine del test amichevole con la Puteolana:

"Era importante ritrovare i novanta minuti, considerato che sabato scorso con il Frosinone non c'è stato modo per tanti. Ritengo che sia stato un buon test per tutti. I giovani stanno crescendo bene, la strada è quella giusta. Manca ancora un po' all'inizio del campionato: ci arriveremo pronti sia fisicamente che mentalmente. La Spal? Vogliamo riscattare la scorsa annata. Non vediamo l'ora che sia sabato per rimetterci subito in gioco".