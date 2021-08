Benevento, Caserta: "Buon allenamento. Vogliacco? E' un calciatore forte" Il tecnico giallorosso: "Spero che resti Ionita. La Spal? Vogliamo passare il turno"

Fabio Caserta ha commentato così il test giocato dal suo Benevento contro la Puteolana:

"E' stata un'amichevole importante per chi ha giocato poco. Non è facile giocare sfide del genere a questo punto della stagione perché è difficile trovare la giusta concentrazione. Abbiamo fatto un buon allenamentoo. Nella ripresa è entrato qualcuno che ha giocato anche con il Frosinone. Sono contento di quanto visto".

FUTURO IONITA - "E' un calciatore forte e di esperienza, tra l'altro molto duttile. Mi piacerebbe tanto averlo con me per tutta la stagione".

ACAMPORA - "E' indietro di condizione rispetto ai compagni. Nelle ultime settimane si è allenato da solo, gli manca il ritmo. Si metterà preso in riga gradualmente con il resto del gruppo. E' un calciatore importante che ci darà una grande mano".

SPAL - "Sarà una partita difficile come tutte. In settimana cercheremo di prepararla bene perché per noi è importante: vogliamo passare il turno, anche se siamo consapevoli di dover affrontare una squadra forte".

VOGLIACCO - "E' un calciatore forte e duttile, sta facendo bene. Tra l'altro è giovane. Di questi discorsi, comunque, dovrete parlarne con la società".