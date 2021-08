Benevento - Vogliacco, ore decisive Spunta anche il "like" del calciatore a un commento di un tifoso giallorosso

E' sempre più vicino l'arrivo di Vogliacco alla corte di Fabio Caserta. Il difensore è pronto a trasferirsi nel Sannio, dopo aver svolto il ritiro con il Pordenone. Arriverà con la formula del prestito dal Genoa. Calciatore duttile, può rivestire sia il ruolo di centrale che di esterno a destra. In tal senso, al Benevento serviva proprio un vice Letizia, considerato che al momento in quella zona del campo c'è a disposizione solo l'esterno di Scampia.

Nel post gara di ieri con la Puteolana, Caserta ha espresso il totale gradimento per l'arrivo di Vogliacco:

"E' un calciatore forte e duttile, sta facendo bene. Tra l'altro è giovane. Di questi discorsi, comunque, dovrete parlarne con la società".

Intanto è spuntato anche un indizio importante: attraverso Instagram, il calciatore ha messo "like" al commento di un tifoso giallorosso in cui c'è scritto "benvenuto a Benevento". Un apprezzamento significativo in vista dell'ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata.