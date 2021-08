Spal, Clotet: "Benevento forte, non ci faremo dominare" Il tecnico dei biancazzurri: "Dobbiamo scendere in campo con fiducia"

Conferenza stampa per il tecnico della Spal, Clotet. Ecco le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di estense.com:

“Durante le ultime settimane abbiamo fatto un gran lavoro per preparare la squadra e tutti i ragazzi sono pronti per iniziare il nostro percorso alla ricerca di un risultato importante. Ho visto molta intensità e serietà e siamo felici di poter cominciare a fare sul serio, anche se siamo a inizio stagione e dal punto di vista fisico non siamo al massimo. Ma non abbiamo avuto infortuni duri nel precampionato e questo è stato importante”.

BENEVENTO - “Vogliamo vincere e per farlo dovremo avere la giusta testa con fiducia, senza aspettare l’avversario e farci dominare. Il Benevento è una squadra a cui piace fare la partita e pressare alto, che ha gente in panchina importante. Penso che lotteranno per la testa della classifica e tornare in Serie A. Sarà una bella partita, ma noi dobbiamo credere in noi stessi e in quello che sappiamo fare, così come nel nostro calcio. La partenza di Strefezza? A me interessa la gara di domani che sarà bella perché giocheremo finalmente davanti ai tifosi e su quella siamo concentrati. Il resto lo deve spiegare la società“.

SCELTE: “Ha giocato con noi, sta bene ed è un calciatore con una mentalità forte e ci può aiutare. Ho avuto una buona impressione da tutti i giovani, penso a Tunjov, Peda e Seck ma non ci si può aspettare che abbiano l’esperienza da veterani. Viviani-Esposito insieme? Vedremo. Ora il mio obiettivo resta quello di far crescere un gruppo che possa competere per il futuro“.