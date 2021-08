Benevento, Caserta: "Spal squadra difficile, vogliamo passare il turno" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match di domani di Coppa Italia

Prima gara ufficiale in stagione per il Benevento che domani affronterà la Spal in Coppa Italia. Si prevede un match importante in vista dell'esordio in campionato del prossimo 22 agosto contro l'Alessandria. In conferenza stampa, il tecnico Caserta ha presentato così l'incontro:

“Da questo incontro mi aspetto molto. Dopo la fase iniziale del ritiro ho visto lavorare bene i ragazzi. In questo momento conta mettere le basi per fare un campionato importante. Mi aspetto tanto. Ce la metteremo tutta per passare il turno”.

BARBA - “Barba ha un problema al piede, probabilmente non farà parte della gara. Non mi va di rischiarlo. Farà i dovuti controlli con lo staff medico”.

MIGLIORAMENTI - “Mi aspetto dei miglioramenti quotidiani dal punto di vista fisico e tattico. Qualche elemento in questo momento soffre per via della sua struttura”.

MERCATO - “Le valutazioni relative al mercato le farà la società. Qualche elemento manca. Sono contento della rosa e dei ragazzi che sto allenando. Ho visto grande disponibilità da parte di tutti. Non sono condizionato nelle scelte perché tutti fanno parte del Benevento: utilizzerò la formazione più adatta per questa partita”.

ACAMPORA - “Acampora non può giocare dall’inizio, ha bisogno di lavorare e di mettersi in condizione insieme agli altri. Sicuramente non può disputare novanta minuti, ma sono convinto che uno spezzone di partita può fargli solo bene”.

POSSIBILI PARTENTI - "Vedo dei ragazzi molto disponibili sin dal primo giorno. Lapadula sta facendo un lavoro a parte perché alle prese con un problema alla caviglia subito durante la Copa America. Glik e Ionita sono ragazzi spettacolari, non penso che badino al mercato. Stanno lavorando al massimo".

VOGLIA - "Mi ha sorpreso molto la voglia e la determinazione, così come la disponibilità di tutti i ragazzi. Ci sono cose da migliorare, ma siamo solo all'inizio. C'è un allenatore nuovo con metodi diversi di lavorare, così come nuovi arrivati. Ci vuole tempo per fare le cose per bene".

CARATTERE - "Continuo a lavorare sul carattere. La mia squadra deve avere la voglia di non mollare mai. Ciò che fai durante la settimana lo riveli in partita. Voglio il massimo in ogni seduta e poi non mollare mai fino alla fine".

VOGLIACCO - "Vogliacco è un calciatore duttile, può fare sia il terzino che il centrale quindi è un elemento importante".

QUALITA' - "Non c'è solo Calò come elemento qualitativo. Acampora è un calciatore molto tecnico. Ionita ha struttura e qualità".

OBIETTIVI - "Gli obiettivi sono quelli di lottare partita dopo partita. Non mi pongo degli obiettivi a lungo termine, ma immediati. Domani avremo una partita importante contro una squadra difficile. Dovremo dare il massimo per superare il turno".

CAPITANO - "Letizia è il simbolo del sacrificio e della voglia di lottare. Il capitano non è solo quello che mette la fascia la domenica, ma colui che durante gli allenamenti dimostra l'attaccamento che riporta in partita. E' anche il calciatore con più esperienza a Benevento".

TIFOSI - "Mi auguro che ci siano parecchi tifosi, anche se farà molto caldo"

SERIE B - "In questo momento fare dei pronostici mi sembra troppo prematuro. Come si sono mosse sul mercato tante piazze come Parma e Monza, a bocce ferme sono queste le pretendenti alla vittoria finale. Poi c'è il campo che è l'aspetto più importante".

LAPADULA - "Non ci sono possibilità di vedere Lapadula, sta lavorando a parte quindi non sarà della gara".

SPAL - "Dobbiamo avere rispetto di tutti. La Spal è una squadra che come noi ha cominciato da poco, ha rivoluzionato la rosa. E' entrata una nuova proprietà, quindi c'è la volontà da parte dei calciatori di mettersi in mostra. Dobbiamo fare la nostra gara per cercare di passare il turno".