Benevento, arriva la firma di Vogliacco Il club giallorosso ha annunciato l'ingaggio del difensore a titolo temporaneo dal Genoa

Alessandro Vogliacco è un nuovo calciatore del Benevento. Attesa finita per l'annuncio ufficiale, giunto pochi minuti fa attraverso una nota pubblicata dal sodalizio di via Santa Colomba:

Il Benevento Calcio rende noto di aver raggiunto con il Genoa l'accordo per il trasferimento temporaneo del calciatore classe '98 Alessandro Vogliacco. Il giovane difensore pugliese, cresciuto nel settore giovanile del Bari, giunge nel Sannio dopo aver collezionato 52 presenze in Serie B con le maglie di Padova e Pordenone. Vogliacco vanta anche una lunga trafila nelle nazionali giovanili, e 3 presenze con gli azzurrini nelle qualifciazioni all'europeo under 21.