La diretta web di Benevento - Spal Esordio ufficiale per i giallorossi in stagione

Primo impegno ufficiale per il Benevento che al Vigorito ospita la Spal per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Caserta conferma il 4-3-2-1 con Sau alle spalle del terminale offensivo Di Serio. Panchina per Acampora e Vogliacco, gli ultimi due arrivati dal mercato. In palio c'è il passaggio del turno ai sedicesimi, dove la vincente affronterà la Fiorentina.

Ecco la formazione dei giallorossi:

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Ionita, Calò; Insigne, Sau, Improta; Di Serio. A disp.: Manfredini, Acampora, Basit, Elia, Vokic, Kragl, Vogliacco, Moncini, Masella, Masciangelo, Talia, Sanogo. All.: Caserta