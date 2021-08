Serie B, si accettano pronostici... I bookmaker danno sempre per favorito il Parma, ma è difficile districarsi nelle previsioni

La Coppa Italia ad una settimana dall'inizio del campionato nessuno può prenderla sotto gamba. Come dire che dalle partite che ci sta offrendo Mediaset senza soluzione di continuità esce uno spaccato (non del tutto veritiero, per carità...) della prossima serie B.

Abbiamo visto perdere Monza e Parma e difendersi bene, nonostante le sconfitte, Ascoli, Vicenza, Perugia e Pisa, abbiamo visto vincere il “solito” Cittadella e brillare il Lecce e abbiamo finito col pensare che in questa cadetteria non ci saranno “immortali”. Il livello è alto dovunque e viene di dire quella frase che piaceva a molti: tutti possono battere tutti. Un po' come evitare di indicare la super-favorita di turno, che avrà anche più armi tecniche degli altri, ma dovrà poi misurarsi con un campionato infido che non sempre rispetta i pronostici.

Certo, ha fatto rumore, più di tutte, la caduta del Parma, indicato dai bookmaker come la squadra favorita numero uno del torneo cadetto. Tra i crociati mancava Buffon tra i pali, Schiattarella a centrocampo e Tutino, che è entrato solo nel finale. Ma l'impressione è che gli manchi ancora qualcosa per meritare il plebiscito di pronostici che gli riservano gli addetti ai lavori.

Corvino e Baroni hanno costruito un Lecce interessante, un mix tra “usato sicuro” e giovani leve. Contro il Parma ha mostrato qualche limite in difesa, ma ha spopolato in attacco con il solito Coda. Bene la Cremonese a Torino, la squadra di Pecchia è da prendere con le molle, anche dopo un'estate senza colpi ad effetto.

Il Benevento, lo dicono tutti, se il mercato non lo rivoluzionerà ulteriormente potrà recitare un ruolo importante. E' squadra che Caserta sta modellando secondo le sue idee, in parte messe in pratica anche contro la Spal.

La verità è che non vorremmo essere nei panni dei bookmaker: la B ha riservato sempre succose sorprese (appena a giugno Salernitana e Venezia hanno lasciato al palo Lecce e Monza), ma abbiamo l'impressione che un campionato più incerto di questo che sta per cominciare è difficile ricordarlo. La vittoria della strega in campionato viene pagata nove volte la posta: che dite? Conviene giocarsi qualche euro...?