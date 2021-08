Benevento, Glik convocato dalla Polonia per le qualificazioni a Qatar 2022 Il centrale difensivo scenderà in campo nei primi giorni di settembre

Nuova convocazione per Glik con la Polonia. Il centrale difensivo giallorosso vestirà la maglia della propria nazionale per le sfide di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. L'esordio avverrà il 2 settembre, nel match con l'Albania. Il 5 settembre, la truppa di Paulo Sosa se la vedrà con il San Marino, mentre tre giorni dopo affronterà i vice campioni d'Europa dell'Inghilterra. Glik tornerà regolarmente a disposizione per il campionato, visto che la serie B si fermerà nel weekend del 5 settembre proprio per la disputa delle partite delle nazionali.