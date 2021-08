Benevento - Alessandria, ecco la capienza del Vigorito L'impianto sportivo sannita accoglie nuovamente la sua gente

Domani partirà la prevendita per il match tra Benevento e Alessandria (clicca qui per il comunicato), valido per la prima giornata del campionato di serie B. A differenza di quanto visto in Coppa Italia, il Vigorito potrà ospitare il 50% della capienza totale. Ai tifosi giallorossi saranno destinati circa 7600 tagliandi, mentre agli ospiti ne andranno 830, per un totale di circa 8430 posti disponibili. Restano le regole relative al posizionamento a scacchiera, così come il divieto di ingresso di sciarpe, bandiere e striscioni. Tutti coloro che acquisteranno il biglietto, dovranno essere in possesso del Green Pass o di un tampone effettuato almeno 48 ore prima del fischio d'inizio del match, fissato alle 20.30 del 22 agosto.