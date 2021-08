Vogliacco: "A Benevento per maturare. Ecco cosa mi ha detto Mihajlovic" Il centrale difensivo giallorosso: "La concorrenza fa sempre bene. La serie B è complicata"

Prime parole da giallorosso per Alessandro Vogliacco. Il centrale difensivo giallorosso ha subito messo in risalto la voglia di fare bene nel Sannio, "consigliato" anche dal suocero Sinsia Mihajlovic:

“Ovviamente ho parlato con Sinisa – ha esordito Vogliacco – è contento, pensa che sia il percorso giusto per la mia carriera. Chiunque sa che Benevento è una piazza importante, dove non si può fare altro che bene. Mi aspetto tanto da questa stagione: sono desideroso di compiere quel passo che mi manca per crescere ulteriormente. Spero di fare insieme alla squadra un bel campionato e di essere protagonista. Se lo reputo un trampolino di lancio? Sì, lo credo fortemente”.

CARATTERISTICHE - “Sono un centrale di difesa, ma se serve posso fare un po' tutti i ruoli. Mi piace impostare molto da dietro. Cercherò di mettere le mie caratteristiche a disposizione della squadra nel migliore dei modi. La concorrenza è sempre un piacere. Ci sono elementi esperti, uno su tutti Glik, dai quali proverò a rubare qualcosa. Ai giovani darò una mano per crescere. Più siamo bravi e meglio sarà per tutti”.

SERIE B - “Questo è un campionato molto difficile, serviranno entusiasmo e spirito di sacrificio per affrontarlo nel migliore dei modi. Onestamente, ancora non mi reputo un calciatore di categoria, ma penso che nel giusto contesto si possa fare sempre meglio. Domenica affronteremo l'Alessandria, non sarà facile. Ci saranno anche i tifosi che non vedo l'ora di abbracciare. Vogliamo renderli felici”.

L'intervista completa sarà disponibile domani sulle colonne del quotidiano "Il Roma"