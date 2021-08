Reja fuori dal coro: "Benevento favorito numero uno" Il tecnico dell'Albania indica nei giallorossi la squadra da battere

E' tornato alla guida dell'Albania, ma non distoglie lo sguardo dall'Italia. Edy Reja traccia uno spaccato della serie B e non si nega al giochino della griglia delle favorite. Sarà per quella stagione trascorsa nel Sannio (lontano 76/77), o perchè davvero ha fatto un'analisi tecnica, fatto sta che, magari un po' a sorpresa, indica nel Benevento la favorita numero uno del campionato. Torneo di alto livello, ma Benevento su un gradino più in alto di tutti. Solo dopo spazio a Parma, Crotone, Lecce e Monza. Parla anche di qualche sopresa, come potrebbe esserlo la Ternana che ha vinto a Bologna in Coppa Italia: “Tutti gli anni ce n'è una...”. Ma la griglia di partenza è ben definita nella sua mente. Ecco quello che ha riportato la Gazzetta: “Si prospetta un torneo di alto livello, con tante squadre in grado di puntare alla promozione, su tutte il Benevento, seguito a breve distanza dalle altre retrocesse Crotone e Parma. Nel gruppo delle favorite inserirei senz'altro anche il Lecce. La scorsa stagione non ha cenrato l'obiettivo, quest'anno non può fallire. Come il Monza del mio amico Galliani, siamo quasi coetanei, ci conosciamo e ci stimiamo da una vita. In questo mercato sta lavorando con oculatezza, indirizzandosi su giocatori che hanno fatto la categoria. Con Berlusconi alle spalle, il Monza ha tutto per fare bene, anche in futuro. Una volta raggiunta, resterà a lungo in serie A”.