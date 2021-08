Ecco l'arbitro di Benevento - Alessandria: con lui l'ultima in serie A Con la Strega ha sei precedenti, con il bilancio in perfetta parità

Sarà Marco Di Bello a dirigere il match di domenica tra Benevento e Alessandria, valevole per la prima giornata del campionato di serie B. La particolarità è che il fischietto della sezione di Brindisi ha arbitrato anche l'ultima parttia della Strega in serie A, disputata lo scorso 23 maggio in casa del Torino. Ecco tutti i precedenti:

22 agosto 2010, Benevento - Gela 1-0 (Lega Pro)

27 marzo 2011, Lucchese - Benevento 1-2 (Lega Pro)

5 giugno 2011, Benevento - Juve Stabia 1-1 (play off Lega Pro)

16 ottobre 2017, Hellas Verona - Benevento 1-0 (serie A)

4 febbraio 2018, Benevento - Napoli 0-2 (serie A)

23 maggio 2021, Torino - Benevento 1-1 (serie A)

Lo score è in perfetta parità, con due successi, altrettanti pareggi e sconfitte.

Di Bello ha diretto 57 incontri in serie B (123 in massima serie). 18 sono stati i successi casalinghi, 20 i pareggi e 19 gli exploit esterni. Ha concesso 12 rigori ed estratto in 14 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Garzelli. Quarto uomo Carella. Al Var Dionisi e Bottegoni.