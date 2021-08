Riparte la serie B, ecco i numeri del Benevento nel torneo cadetto Giallorossi sempre protagonisti con due promozioni e un terzo posto

Quarta partecipazione tra i cadetti in oltre novant'anni di storia. Due promozioni, di cui una a suon di record, e un terzo posto. Non ci sono dubbi sul fatto che il Benevento si è sempre rivelato protagonista del secondo campionato più importante in Italia, dopo un'attesa lunghissima che si era tramutata in una vera e propria ossessione. A distanza di cinque anni dall'esordio, la Strega si appresta a vivere un'altra annata tra i cadetti. Un torneo nel quale ha fatto registrare numeri importanti.

Sono 123 le partite giocate (comprensive di play off) con 65 vittorie, 31 pareggi e 27 sconfitte. In 191 occasioni, il Benevento ha gonfiato la rete avversaria. I gol subiti, invece, sono stati 120.

Il calciatore con più presenze è Nicolas Viola, fermo a quota 72. Tra i calciatori che attualmente vestono la maglia giallorossa, sono nella top ten Improta, Insigne, Letizia e Tello. Eccola di seguito:

Viola 72

Del Pinto 66

Coda 65

Montipò 63

Improta 63

Insigne 62

Letizia 62

Tello 57

Maggio 52

Caldirola 49

Il bomber più prolifico è Massimo Coda, autore di 29 gol all'attivo. Subito dopo c'è Fabio Ceravolo che, nella sua unica stagione a Benevento, ha siglato 21 marcature. Sul gradino più basso del podio c'è Insigne, fermo a 16. Ecco la classifica dei primi dieci:

Coda 29

Ceravolo 21

Insigne 16

Viola 14

Improta 7

Ciciretti 6

Falco 6

Chibsah 6

Caldirola 6

Armenteros 6

Non mancano i record. Il Benevento è l'unica squadra ad aver ottenuto da esordiente la promozione in serie A. Vanta anche il maggior numero di punti conquistati in una singola stagione (86), così come il maggior distacco sulla seconda in classifica (18 punti) e il maggior numero di vittorie complessive: ben 26.