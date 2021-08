Benevento - Alessandria, ecco il dato della prevendita Si avvicina l'esordio in campionato

Manca davvero poco all'inizio del campionato di serie B. Il Benevento ospiterà l'Alessandria, con il Vigorito che finalmente riaprirà le porte ai tifosi a distanza di un anno e mezzo. Al momento, sono 1733 i tagliandi emessi per il pubblico sannita. 28, invece, quelli acquistati dagli ospiti. Nelle ultime ore si sono registrati anche dei problemi attraverso la vendita online, con il sito di Ticketone che non permette la scelta del posto dopo che nelle scorse settimane è stato fatto l'aggiornamento del sistema. Un disguido che ha fatto nascere molte lamentele anche da parte di altre tifoserie (Roma e Fiorentina), per un aspetto a cui gli appassionati tengono molto.

Ricordiamo che la prevendita di Benevento - Alessandria proseguirà fino alle 20.30 di domenica per i locali.