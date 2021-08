Benevento, test con la Primavera: si torna al 4-3-3 I giallorossi hanno effettuato il classico test del giovedì

Il Benevento ha svolto quest'oggi un prolifico test contro la compagine Primavera guidata da Gennaro Scarlato. Caserta è subito tornato al 4-3-3, modulo accantonato nel corso delle ultime uscite tra amichevoli e Coppa Italia per via delle defezioni a centrocampo. In campo si è vista nel primo una formazione che ha visto in difesa Vogliacco e Pastina al centro, con Letizia e Masciangelo sulle corsie esterne. A centrocampo il trio composto da Ionita, Calò e Acampora. In avanti Kragl e Improta hanno supportato Di Serio. Nella ripresa è entrato in campo il resto della rosa, sempre con il 4-3-3. Il risultato finale è stato di 12-0 con reti di Moncini (4), Insigne (3), Improta (2), Sau, Di Serio e Kragl. Fuori Glik per motivi precauzionali. La preparazione in vista del match di domenica con l'Alessandria proseguirà domani.

Ecco le formazioni:

Benevento (1^ tempo): Paleari; Letizia, Vogliacco, Pastina, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Kragl, Di Serio, Improta.

Benevento (2^ tempo): Manfredini; Basit, Barba, Pastina, Foulon; Talia, Vokic; Elia, Sau, Insigne; Moncini.