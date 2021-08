Benevento, Goddard si trasferisce in Australia Contratto biennale per l'ex giallorosso

Vi ricordate di Cy Goddard? Il centrocampista anglo - giapponese ha definitivamente lasciato i colori giallorossi, dopo che nella passata stagione ha militato in prestito al Mumbay City, club con il quale ha vinto il campionato indiano. Adesso vivrà una esperienza in Australia, grazie al contratto biennale firmato con i Mariners. Termina in maniera definitiva la sua avventura nel Sannio. In giallorosso ha collezionato soltanto due presenze, con l'esordio realizzato il 18 novembre 2018 nel match tra Benevento e Spezia.