Alessandria, Longo: "Il Benevento sarà protagonista della serie B" Il tecnico dei grigi: "Sarà bello e stimolante poterli affrontare a casa loro"

Conferenza stampa per Moreno Longo. Il tecnico dell'Alessandria ha presentato così il match di domenica con il Benevento:

"Credo che servirà grande attenzione. A me piace molto l'equilibrio e sarà importante mantenere la nostra identità. Questo è un campionato dove su ogni campo si troveranno delle insidie, quindi occorre pensare a noi stessi e cercare di tirare il massimo da ogni partita. Sono felice di disputare la serie B. Per quanto riguarda la rosa a disposizione, tra i convocati avremo Di Gennaro e Marconi".

"Dobbiamo capire chi siamo e come ci presenteremo. C'è sempre l'incognita della prima partita. Sicuramente c'è curiosità nell'andare ad affrontare una grande squadra come il Benevento, ma soprattutto vederci all'opera in un campionato importante come la serie B".

"Il Benevento sarà una delle protagoniste di questo campionato. E' una squadra costruita per vincere, ha cambiato allenatore ma ci sono tanti calciatori dello scorso anno. Credo che sia una squadra di grandissimo valore e di esperienza. Per noi sarà bello e stimolante poterli affrontare a casa loro".