Benevento - Alessandria, la prevendita: superata quota 2mila Procedono le emissioni per il match della prima giornata

Si è superata quota 2mila emissioni per il match di domenica tra Benevento e Alessandria. Alle 19 se ne contano 2089 per la tifoseria giallorossa, mentre ne sono 33 per i sostenitori che giungeranno dal Piemonte. Per quest'ultimi sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di domani, mentre i beneventani avranno modo di assicurarsi un posto al Vigorito fino al fischio d'inizio della sfida che sancirà l'esordio in campionato per entrambe le squadre.