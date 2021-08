Lapadula, parla Gareca: "La sua situazione si doveva definire prima" Il tecnico del Perù: "Ha preso delle decisioni personali, si sta preparando"

Nuova convocazione nella nazionale peruviana per Gianluca Lapadula. L'attaccante farà parte della selezione che scenderà in campo per ottenere la qualificazione ai prossimi mondiali che si giocheranno in Qatar nel dicembre del 2022. Sul calciatore giallorosso si è soffermato anche il CT Gareca nel corso di una conferenza stampa:

"Ci aspettavamo che Lapadula si unisse rapidamente a una squadra. C'è voluto più tempo del previsto. In ogni caso, dopo un periodo di vacanza, si sta preparando. Ha preso delle decisioni personali. È entrato e si sta preparando. Avremmo voluto che la sua situazione fosse definita molto prima".



Il Perù affronterà Uruguay, Perù e Brasile. L'attaccante giallorosso non potrà essere schierato contro l'Uruguay perché squalificato. In caso di permanenza nel Sannio, salterà di sicuro il match interno con il Lecce, considerato che affronterà Neymar e compagni nella notte del dieci settembre (alle 02:30 ora italiana).