Benevento, con l'Alessandria l'ultimo precedente è del 2010 Sfida inedita tra gli allenatori Caserta e Longo

Quello tra Benevento e Alessandria non è un incontro inedito, anche se di precedenti se ne contano soltanto due nella stagione di Lega Pro 2009/2010. Alla penultima di andata si giocò in terra piemontese, con i grigi che si imposero di misura grazie a una marcatura di Artico. Al Vigorito, invece, il Benevento vinse per 3-1: nel finale del primo tempo ci furono le reti di Vacca e Rodriguez. La Strega prese il largo nei secondi quarantacinque minuti, con i sigilli di Evacuo e Castaldo. Un successo che proiettò la truppa di Acori nei play off, poi persi per opera del Varese. Si ripropone il confronto anche tra Longo e il club giallorosso, con l'ultimo che risale al 2017, quando i sanniti espugnarono il campo della Pro Vercelli grazie a una marcatura di Fabio Ceravolo. Sarà la prima volta, invece, che si troverà di fronte Fabio Caserta.