Benevento, Caserta: "Importante partire bene, vogliamo fare una grande gara" Il tecnico giallorosso: "Acampora e Moncini non hanno ancora i novanta minuti"

E' tempo di campionato per il Benevento che domani scenderà in campo al Vigorito per affrontare l'Alessandria. Il tecnico Fabio Caserta ha presentato in conferenza stampa l'incontro valido per la prima giornata del campionato di serie B. Ecco le sue dichiarazioni:

"La squadra sta bene. Ha lavorato bene in settimana, daremo tutto per fare una grande gara. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo. E' importante partire bene, nonostante le difficoltà che ci saranno contro un'avversaria che cercherà di conquistare punti. Sarà una battaglia".

DIFESA - "Valuterò. Barba si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. Sarà a disposizione, poi deciderò domani chi far giocare. L'ideale sarebbe giocare con un destro e un mancino, ma non avrei problemi a inserire due calciatori con lo stesso piede".

ACAMPORA - "E' ancora indietro rispetto ai compagni perché è stato tanto tempo fermo. Sta cercando di avere il ritmo gara, non è ancora in condizione di giocare novanta minuti ma potremmo giocare sia a due che a tre".

MONCINI - "E' reduce da un'annata difficile a livello di infortuni. Sta lavorando tanto per poter contare sui novanta minuti, ma in questo momento sicuramente non è in condizione di giocare tutta la partita. In Coppa Italia si è trovato a giocare un'ora a causa dei supplementari. Ha fatto bene, ma meglio non accelerare con i tempi".

MERCATO - "Non è facile lavorare con il mercato aperto. Dal ritiro provi tante cose, poi qualcuno va via e altri arrivano, quindi devi ricominciare a dare concetti e operare sui reparti. Non è un qualcosa che si può cambiare. Dobbiamo attenerci alle regole e dare il massimo. Quando inizi un ritiro, speri che i calciatori in rosa siano gran parte quelli che trovi, ma si può fare ben poco".

FROSINONE - PARMA - "Ieri si sono affrontate due squadre forti per questa categoria. Il Parma è la favorita, ma soprattutto all'inizio le difficoltà ci saranno per tutte le squadre. Ho visto una bella partita".

REPARTO - "Il reparto avanzato è costituito dalla maggior parte dei calciatori dello scorso anno. Hanno giocato tutti nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1, quindi determinati movimenti già li hanno fatti. A centrocampo e difesa, invece, spesso abbiamo avuto gli uomini contati".

ATTEGGIAMENTO - "Mi aspetto un atteggiamento propositivo, con la voglia di vincere e di iniziare bene".

PRESTITI - "Sono discorsi da fare con la società. Gli elementi che ho a disposizione cercherò solo di allenarli e migliorarli".

INCERTEZZE - "Fanno parte di tutte le squadre e del mercato. Speriamo che arrivi presto la chiusura, così avremo la rosa al completo. L'unico elemento che non si sta allenando con la squadra è Lapadula per motivi fisici. Leggo che Glik sta sempre sul mercato, ma lo vedo molto voglioso e disponibile verso tutti. Sono molto contento perché è un grande professionista che pensa solo a lavorare".

FAVORITA - "Gli addetti ai lavori fanno questo di mestiere, quindi guardando la rosa sicuramente abbiamo degli elementi importanti. E' normale mettere il Benevento nelle squadre favorite. E' una considerazione loro, mi limito solo a lavorare con la consapevolezza di avere una rosa formata da calciatori forti e disponibili. Sono molto contento di questo".