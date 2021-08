Benevento - Alessandria, i convocati: due assenti per Caserta Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso

Sono 24 i convocati da Caserta per l'esordio in campionato con l'Alessandria. Assenti Lapadula e Tello per motivi fisici. Ecco l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 11 Kragl Oliver, 3 Letizia Gaetano, 22 Lucatelli Igor, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 79 Sanogo Siriky, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 14 Vogliacco Alessandro, 10 Vokic Dejan.