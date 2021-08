Benevento - Alessandria, aggiornamento prevendita Sarà possibile acquistare i tagliandi anche nella giornata di domani

Non sarà un Vigorito pieno quello che accoglierà il Benevento di Caserta alla sua prima partita di campionato. Alle 19 si contavano 2432 emissioni per la tifoseria giallorossa, a fronte di una disponibilità di oltre 7mila posti. Le varie limitazioni imposte per via della pandemia non sono andate giù a molti sostenitori, in particolar modo agli ultras della Curva Sud che attraverso un comunicato hanno già annunciato da tempo la propria assenza dagli stadi. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche domani, quindi non è da escludere che si possa superare quota 3mila con una ulteriore, piccola, impennata a poche ore dal fischio d’inizio dell’incontro. Non mancherà una rappresentanza anche da parte degli ospiti, con i sostenitori grigi che si presenteranno nel Sannio in circa 50 unità (dato definitivo). Per quest’ultimi sarà una gara particolare, dato che l’Alessandria manca dalla serie B da ben quarantasei anni. .