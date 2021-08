Benevento, Improta: "Mi piace questo spirito. Che emozione rivedere i tifosi" Il commento del giallorosso: "La serie B è difficile, c'è tempo per migliorare"

Grande prestazione di Riccardo Improta che ha commentato così la vittoria ottenuta contro l'Alessandria:

"Sono molto felice per la prima vittoria in casa, ma soprattutto rivedere i tifosi allo stadio. Benevento è molto calorosa e questo ci ha dato sicuramente una forza in più. E' stata una emozione bella dopo quanto visto lo scorso anno. Dispiace la retrocessione, ma la squadra lavora e ha già voltato pagina. Lavoriamo sodo e mi piace questo spirito che abbiamo. Occorre chiudere prima le partite. Dopo il 4-2 ci siamo abbassati troppo, subendo gli avversari. Con le matricole è sempre molto difficile, ma alla fine sono arrivati i tre punti e questo è l'importante. La serie B è difficile, c'è tempo per migliorare".

RUOLO - "Sono nato come terzo di centrocampo o quarto d'attacco. Mi adeguo a qualsiasi ruolo, mi conoscete bene. Preferisco vincere, piuttosto che fare gol".

MENTALITA' - "La squadra è cambiata molto. Sicuramente bisognerà ragionare, sicuramente noi più esperti dobbiamo far capire bene la realtà di Benevento e la voglia di ritornare dove merita questa piazza. Con l'atteggiamento giusto possiamo fare bene. Dobbiamo essere bravi noi a indirizzare i giovani sulla strada giusta".

FOULON - "E' un ragazzo d'oro. Ha studiato la lingua, purtroppo l'impatto con la serie A è stato difficile per tutti nella passata stagione. Sta lavorando sotto l'aspetto difensivo e sono certo che farà un grande campionato".

MERCATO - "Abbiamo tanti calciatori che hanno mercato, ma non sta a me parlarne. Dobbiamo solo lavorare".

PARMA - "Ha allestito una grande squadra. Puntano alla vittoria, sicuramente sarà una partita tosta. La serie B ormai la conosciamo, non si sa mai cosa succede prima delle partite. Bisogna solo lavorare".