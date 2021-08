Benevento, Acampora: "Risposta positiva. La B è un campionato duro" Il centrocampista giallorosso: "Per Parma vedremo, lavoro al massimo per farmi trovare pronto"

Nel post gara è intervenuto anche Gennaro Acampora che ha così parlato del successo ottenuto dalla Strega sull'Alessandria:

"Questa partita mi ha aiutato a mettere minuti nelle gambe. Vengo da un periodo di inattività perché stavo aspettando la chiamata giusta che è arrivata qualche settimana fa. La serie B è un campionato molto duro, quindi non esistono sfide facili e non si può pensare di attaccare per novanta minuti alla prima giornata. Penso che la squadra abbia risposto alla maniera giusta".

SPIRITO - "La squadra forte è quella che sa difendersi, sa tenere duro nel momento in cui si cade. Ci siamo rialzati bene dopo i gol dell'Alessandria. Siamo un gruppo: si sbaglia tutti e si vince tutti".

CARATTERISTICHE - "Mi piace fare le due fasi, non prediligo una in particolare. Saranno gli altri a giudicare. In carriera ho fatto molto la mezzala, ma non è un problema se gioco a due. L'ho già fatto in passato. Per le mie qualità è ovvio che preferisco a giocare a tre, ma come detto l'importante è dare il massimo".

TIFOSI - "Ai miei compagni è mancato di più. Lo stadio non era pieno, ma molto caloroso ed è un qualcosa che mi affascina. Sono campano e sono orgoglioso di sentire questi tifosi".

PARMA - "La mia presenza si vedrà giorno dopo giorno. Sto lavorando al massimo per riprendere la forma il prima possibile per farmi trovare pronto".

AMBIENTE - "Ho trovato un gruppo che mi ha accolto a braccia aperte. Sono contento di stare con questi ragazzi".