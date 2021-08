Parma - Benevento, mercoledì al via la preparazione dei giallorossi Domani la truppa di Caserta riposerà

Quest'oggi il Benevento si è ritrovato all'Imbriani per una seduta defaticante in seguito alla vittoriosa gara con l'Alessandria. La squadra ha visionato attentamente quanto fatto in campo, in particolar modo gli errori commessi. Successivamente il gruppo si è diviso: coloro che non sono scesi in campo hanno svolto una normale seduta agli ordini dello staff tecnico. Per domani è previsto riposo. All'Imbriani ci saranno soltanto gli infortunati e coloro che stanno svolgendo un lavoro differenziato. La preparazione al match di domenica con il Parma comincerà mercoledì con una doppia seduta d'allenamento. Si proseguirà giovedì con una pomeridiana, mentre per venerdì è in programma una mattutina. La partenza per la città emiliana è prevista per il pomeriggio di sabato in treno. Domenica mattina ci sarà la rifinitura, con la sfida a Buffon e all'ex Schiattarella che comincerà alle 20:30. Il rientro è previsto lunedì mattina, sempre in treno. Il Parma, invece, riprenderà domani la preparazione agli ordini del tecnico Enzo Maresca. I gialloblu sono reduci dal pareggio in trasferta rimediato contro il Frosinone, con il gol del 2-2 subìto nei minuti finali della contesa. Quella di domenica sarà la prima al Tardini. La seconda giornata anticiperà la sosta che coinciderà con il weekend del 5 settembre per via delle nazionali che vedrà impegnati, tra i calciatori giallorossi, Ionita, Lapadula e Glik.