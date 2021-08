Paleari: "Sta nascendo un bel gruppo. A Benevento grazie a Enrico Pezzi" L'estremo difensore: "Con la giusta compattezza potremo raggiungere i nostri obiettivi"

Esordio con la maglia giallorossa in campionato per Paleari che, ai microfoni di Ottogol, ha raccontato i retroscena sul suo approdo a Benevento:

"Tanti calciatori, me in primis, avevamo altre richieste ma una volta arrivata l’offerta del Benevento non ci abbiamo pensato due volte. Ho parlato con Enrico Pezzi che mi ha subito indirizzato verso la maglia giallorossa”. Le vittorie in campo passano necessariamente attraverso un gruppo solido. Lo sa bene Fabio Caserta che ha vietato i cellulari a tavola e negli spogliatoi: “Meglio così, abbiamo modo di dialogare di più. È importante creare un bel legame. Sono stato quattro anni a Cittadella, una squadra che riesce ad arrivare in alto perché ha sempre uno spogliatoio fantastico. Qui stiamo sulla buona strada. Non ci sono prime donne, ogni calciatore ha voglia di fare bene con grande fame. Alla lunga tutto questo può pagare nel migliore dei modi”.

OBIETTIVI - : “A volte partire sottotraccia fa bene. Abbiamo voglia di dimostrare. Ci siamo dati un vero obiettivo. Combatteremo fino all’ultima per cercare di realizzarlo. Desideriamo qualcosa di grande, se tutti abbiamo una strada comune forse riusciremo a ottenere quello che speriamo. Poi è normale, ci sono tanti ostacoli che incontreremo lungo il nostro cammino. L’importante è avere sempre un obiettivo”.