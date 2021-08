Benevento, ceduto Sparandeo al Lecco Il calciatore sannita si è trasferito a titolo definitivo

Luca Sparandeo lascia il Benevento. Il club giallorosso l'ha ceduto a titolo definitivo al Lecco. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo del calciatore Luca Sparandeo con il Calcio Lecco 1912. Al giovane difensore sannita che è cresciuto nelle giovanili del Benevento Calcio fino ad arrivare ad esordire in Serie A con la maglia della sua città, tutta la grande famiglia giallorossa augura le migliori fortune dentro e fuori dal campo. In bocca al lupo Luca.