Benevento, si riaggrega Lapadula. Infortunio per Pastina Quest'oggi doppia seduta per i giallorossi in vista del Parma

Il Benevento è tornato a lavorare sul manto erboso dell'Imbriani. I giallorossi hanno dato vita a una doppia sessione d'allenamento in vista dell'importante match di domenica con il Parma. Nel pomeriggio c'è stato un incontro con l'arbitro Giampiero Miele della sezione di Nola. Il fischietto campano si è intrattenuto con gli stregoni per parlare del regolamento inerente il Var (che per la serie B è una novità assoluta nella stagione regolare), così come i nuovi provvedimenti relativi ai falli di mano e ai fuorigioco. Un incontro importante che ha permesso a tutta la squadra di chiarire al meglio determinati aspetti. Intanto si è rivisto Lapadula che si è riaggregato al gruppo, dopo che nelle scorse settimane ha lavorato a parte per via di un problema fisico riscontrato nel corso della Coppa America. Brutte notizie per Pastina: il centrale difensivo ha rimediato una botta al piede che lo costringerà a stare fuori per almeno due settimane. Per Parma, quindi, potrebbe esserci spazio per Barba dal primo minuto.