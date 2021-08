Benevento, Insigne verso le 100 presenze in giallorosso L'attaccante potrebbe raggiungere questo traguardo a Parma

Se Insigne scenderà in campo domenica contro il Parma, potrà subito festeggiare le cento presenze con la maglia del Benevento Calcio. Un traguardo raggiunto alla sua quarta stagione in giallorosso, una esperienza caratterizzata da trenta apparizioni in serie A, sessantuno in B, sei in Coppa Italia e due nei play off promozione. La tripla cifra arriverebbe proprio in terra emiliana, dove ha vissuto un'annata soddisfacente, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dei gialloblu in serie A. Poi il ritorno al Napoli e il trasferimento nel Sannio prima in prestito e poi a titolo definitivo grazie al riscatto operato nell'estate del 2019.

Insigne si sta rivelando sin da subito un calciatore su cui Caserta punta molto, tanto che l'ha sempre utilizzato nelle ultime uscite tra amichevoli, Coppa Italia e campionato. Contro l'Alessandria è arrivato anche il suo primo gol stagionale, grazie al rigore messo a segno nel primo tempo. Una presenza costante che ha anche allontanato le voci di mercato delle scorse settimane che lo vedevano lontano dal Sannio.