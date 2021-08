Benevento, sfida a Gigi Buffon Scontro inedito per la squadra e per molti suoi giocatori col grande portiere del Parma

(frasan) Suggestiva la sfida col Parma, ancora di più quella con Gigi Buffon. Perchè sembrerà strano, ma nelle quattro occasioni in cui il Benevento ha affrontato la Juventus, “SuperGigi” non ha mai difeso la porta bianconera. Quattro precedenti tra sanniti e bianconeri e tra i pali sempre Tomasz Szczesny, compreso l'indimenticabile 21 marzo di quest'anno quando i giallorossi violarono l'Allianz col gol di Adolfo Gaich.

Dunque al Tardini sarà la prima volta che i giallorossi si ritroveranno dall'altra parte Gigi Buffon. Una ragione di più per aspirare a far gol e a mettere una tacca indelebile sul proprio palmarès. Un gol a Buffon è come un diamante, resta per sempre. E ad una disamina veloce tra i giocatori attuali del Benevento nessuno può ricordare di avergli dato un dispiacere. Nè Sau che contro la Juve non ha mai segnato, né Moncini che quella maglia l'ha vestita, né Ionita o Insigne, Barba o Letizia (che un gol alla Juve lo ha fatto l'anno scorso, ma sempre al polacco Szczesny). Chi c'è andato più vicino a infliggere una punizione al mitico portiere del Parma è stato Kamil Glik in un indimenticabile derby tra Juve e Toro, terminato con la vittoria dei bianconeri per 2 a 1 (gol di Pogba, Bovo e allo scadere di Cuadrado). A un quarto d'ora dal termine con le squadre sull'1 a 1, Kamil saltò altissimo in area su azione di calcio d'angolo: distanza di 5 metri circa, linea dell'area piccola. Il colpo di testa fu una frustata incredibile, la risposta di Buffon da autentico campione. Lui stesso disse che quella era stata una delle sue migliori parate: “E' stata la più importante di quel campionato”. Era il 31 ottobre del 2015. Inutile dire che almeno loro rivivranno un po' l'atmosfera del derby della Mole, un dettaglio in più perchè questa del Tardini sia una sfida speciale. Glik per altro al Parma ha segnato proprio nellos corso campionato (insieme a Ionita). Il bis sarebbe gradito.