Prevendita Parma - Benevento, ecco il dato del settore ospiti La nota degli Stregoni del Nord: "Sostegno al Benevento Calcio"

Sono circa 100 i tagliandi staccati per il settore ospiti del Tardini. Una presenza favorita sia dal pullman organizzato dal Club San Giorgio del Sannio e anche dai sostenitori sparsi per l'Italia. In tal senso, gli Stregoni del Nord hanno rilasciato una nota stampa in cui hanno ribadito la vicinanza al presidente Vigorito e al Benevento Calcio, promettendo sostegno a oltranza soprattutto in trasferta, nonostante il momento complicato dettato dalla pandemia e dalle restrizioni causate da quest'ultima. Non ci saranno gli ultras che hanno deciso di disertare gli stadi proprio perché non si sentono liberi di poter sostenere la squadra come vorrebbero. Ricordiamo che sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 19 di questa sera, poi si chiuderà la prevendita per quanto riguarda la tifoseria giallorossa.

Ecco il testo pubblicato dagli Stregoni del Nord:

Gli Stregoni del Nord confermano la loro vicinanza ed il loro sostegno alla Società del Benevento Calcio ed al Presidente Vigorito in questo anno calcistico che parte fra mille divieti e mille difficolta'. Saremo presenti, come in passato, in ogni stadio soprattutto in trasferta. Purtroppo le attuali normative -che non esitiamo a definire ridicole, ci impongono la dolorosa scelta di non poter esporre lo striscione, o far sventolare le nostre sciarpe e le nostre bandiere, ovvero i vessilli che ci hanno da sempre accompagnato e contraddistinto come "pionieri del tifo nordico" . Auspichiamo che quanto prima si possa tornare a sostenere la squadra con la compattezza, la visibilità ed il " gioioso rumore" fatto di canti, urla, passione e tifo che da sempre hanno contraddistinto per passione e civiltà non solo il nostro gruppo, ma l'intera tifoseria Beneventana.