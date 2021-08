Benevento, Di Serio si veste d'azzurro: arriva la chiamata dell'under 20 Grande gioia per il giovane attaccante cresciuto nel vivaio sannita

Grazie soddisfazione per Giuseppe Di Serio. L'attaccante giallorosso farà parte della nazionale under 20, guidata dal Commissario Tecnico Alberto Bollini. Gli azzurrini scenderanno in campo il prossimo 2 settembre in casa della Polonia, per la prima giornata della Elite League. Quattro giorni dopo è in programma il test amichevole contro la Serbia a Castel Di Sangro. Gioisce il giovane calciatore della Strega, così come il Benevento Calcio che l'ha cresciuto a partire dal settore giovanile. Premiate le buone prestazioni vissute nelle ultime stagioni, in cui ha saputo ritagliarsi sempre di più il proprio spazio all'interno della prima squadra, accumulando presenze sia in serie A che tra i cadetti.

Questo il comunicato del Benevento che annuncia anche le note convocazioni di Glik, Ionita e Lapadula:

Sono quattro i giallorossi convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Kamil Glik, Gianluca Lapadula e Artur Ionita saranno infatti impegnati nelle sfide di qualificazione ai mondiali Qatar 2022, in particolare la Polonia di Kamil Glik, sfiderà Albania, San Marino e Inghilterra rispettivamente il 2, il 5 e l' 8 settembre, Gianluca Lapadula sarà invece impegnato con il suo Perù, che affronterà Uruguay, Venezuela e Brasile, triplice impegno anche per la nazionale Moldava, Ionita e compagni si misureranno con Austria, Scozia e Isole Faroe. Ma c'è da registrare anche una prima volta ed è quella di Giuseppe Di Serio che risponderà alla chiamata della Nazionale Italiana Under 20 impegnata nelle amichevoli con i pari età di Polonia e Serbia nei giorni 2 e 6 settembre.