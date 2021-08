Benevento, Caserta: "Parma forte, ce la giocheremo a viso aperto" Il tecnico giallorosso: "Non mancheranno delle difficoltà, ma vogliamo fare bene"

Domani il Benevento sarà di scena al Tardini per affrontare il Parma di Enzo Maresca. Sarà il primo big match stagionale, contro una delle candidate alla promozione in serie A. Il tecnico Caserta ha presentato l'incontro in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

"La squadra sta bene. Si è allenata in modo positivo. Moncini e Acampora stanno recuperando il tempo che hanno perso a causa degli infortuni o perché Acampora era fermo. Non hanno ancora i novanta minuti, ma stanno sicuramente meglio".

PARMA - "Il Parma è forte in tutti i reparti, non solo nel reparto avanzato. Dovremo stare attenti, di fronte avremo una squadra costruita per vincere il campionato. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche delle qualità della nostra squadra. Ce la giocheremo a viso aperto. Non temo una cosa in particolare. Rispettiamo il Parma. Dobbiamo mettere in preventivo che ci saranno delle difficoltà. Sono forti in tutti i reparti, ma concedono anche delle occasioni: dovremo essere bravi nelle ripartenze".

LAPADULA - "Si è allenato con la squadra, sarà convocato. Sicuramente non partirà dall'inizio, vedremo durante la gara se ce ne sarà bisogno".

SCELTE - "Scelgo sempre la formazione migliore. Ci saranno momenti dove mi servirà il piede invertito perché cerchiamo di mettere in difficoltà gli avversari tra le linee, in altre andiamo spesso al cross impostandola piede su piede. Sarà difficile scegliere l'undici titolare perché i ragazzi hanno lavorato bene. Credo tanto anche e soprattutto in chi subentra perché è chiamato a fare la differenza".

KRAGL - "Ha delle qualità importanti. A mio avviso è un esterno d'attacco. Non è stato utilizzato perché nelle ultime partite mi servivano calciatori con altre caratteristiche. Quando hai in rosa calciatori forti in tutti i reparti è normale fare delle scelte".

CENTROCAMPO - "Valuterò domani. I nostri centrocampisti sono duttili, quindi deciderò domani".

ERRORI - "Con l'Alessandria ci sono stati errori nelle coperture preventive. Dobbiamo stare attenti quando abbiamo la palla, senza perdere di vista l'avversario. Nel calcio di oggi ci sono tante ripartenze alle quali devi farti trovare pronto. Il Parma è una squadra che può metterti sempre in difficoltà".

SAU - "Può giocare in più ruoli. Vicino la porta è sicuramente pericoloso, altrimenti sulle corsie esterne perde la sua qualità nell'uno contro uno. A mio avviso, per esaltargli le qualità, bisogna tenerlo nei pressi della porta".

MERCATO - "Tutti i calciatori fanno parte del Benevento. Io penso ad allenare. Ogni situazione deve essere chiarita dal singolo insieme alla società".

DI SERIO - "Sono contento della convocazione. Questo è il risultato di una società che crede nei giovani. Dobbiamo continuare su questa strada, alla fine se un ragazzo è bravo deve giocare al di là dell'età. Mi auguro che sia la prima convocazione di una lunga serie".