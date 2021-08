Parma, Maresca: "Gara importante. Il Benevento è costruito per vincere" Il tecnico gialloblu: "Molti si nascondono e ci indicano per favoriti assoluti"

Conferenza stampa per Maresca che si è espresso così in vista del match di domani tra Parma e Benevento:

"E' stata una settimana importante, nel corso della quale abbiamo lavorato bene. Credo che ci siano le sensazioni giuste in vista di una gara importante. Parliamo di due squadre che l'anno scorso erano entrambe in serie A. Gagliolo? In questo momento è un nostro calciatore, quindi lo prenderemo in considerazione. Inglese sta meglio: è un altro elemento importante che ha bisogno di recuperare perché sono stati fuori, proprio come Mihaila. Tornano i tifosi e ne sono felice. Mi auguro che quella di domani sarà una bella giornata di festa sia per il ritorno dei tifosi e sia per poter festeggiare una vittoria".

"Il Benevento è una retrocessa, quindi è sicuramente una squadra forte e importante. Ha quasi tutta la squadra dell'anno scorso. Ciò che vedo è che tutte le società indicano il Parma come la favorita assoluta, forse perché a differenza degli altri non ci nascondiamo. Abbiamo assunto questa idea, ma non credo che il Benevento non sia costruito per salire così come il Monza, il Brescia o la Cremonese. Credo che i giallorossi lotteranno fino alla fine per tornare in serie A".

"A Frosinone abbiamo concesso abbastanza, ma parlo di campo e non di occasioni. Questo succede per diversi motivi, il primo in questo momento è relativo alla condizione. Le ripartenze le abbiamo concesse, ma credo che al giorno d'oggi il calcio è fatto di questo se vuoi proporre il gioco".