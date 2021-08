Benevento, Elia: "C'è grande rammarico per questa sconfitta" L'esterno offensivo giallorosso: "Dobbiamo abituarci a reggere i 95 minuti"

C'è grande dispiacere tra i giallorossi per la sconfitta maturata contro il campo nei minuti finali. Nel post gara ha parlato così Salvatore Elia:

"Siamo molto rammaricati per questa sconfitta. La partita è stata equilibrata. Adesso lavoreremo durante la sosta per migliorare gli errori commessi. Dobbiamo abituarci a reggere i 95 minuti, altrimenti non basta. Tutti noi stiamo entrando nei meccanismi del mister. Ovviamente adesso si inizia a sentire il ritiro, le prime partite sono un po' così".

PRESTAZIONE - "Sto mettendo minuti nelle gambe, visto che durante il ritiro non ho giocato molto nelle amichevoli. C'è sempre qualcosa da migliorare, ma siamo a buon punto".

GOL SUBITO - "Penso che quando subisci gol c'è sempre da migliorare. Useremo questa sosta per migliorare gli errori fatti nelle due fasi".