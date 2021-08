Benevento, esperienza nella serie B spagnola per l'ex Gaich L'attaccante vestirà la maglia dell'Huesca

Esperienza spagnola per Adolfo Gaich. L'ex attaccante del Benevento è rientrato al Cska Mosca dopo i sei mesi vissuti nel Sannio, culminati con la retrocessione in serie B. Con la Strega ha messo a segno due reti, di cui la storica marcatura che permise ai giallorossi di espugnare l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Un successo tornato alla ribalta anche negli ultimi giorni, in seguito alla vittoria dell'Empoli in casa dei bianconeri. Da pochi minuti, la punta argentina ha firmato il cotnratto all'Huesca, club spagnolo di Seconda Divisione. L'accordo è basato sulla formula del prestito.