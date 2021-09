Benevento - Lecce, superata quota 4mila tagliandi Prosegue la prevendita per il match di domani

Sono 4009 i biglietti acquistati dai tifosi del Benevento in vista del match di domani sera con il Lecce. Considerato che la prevendita sarà aperta anche domani fino a ridosso del fischio d'inizio, non si esclude che si possa raggiungere quota 5mila spettatori locali. Chiuse, invece, le vendite per gli ospiti che arriveranno al Ciro Vigorito in 188 unità.