Primavera, Scarlato: "Soddisfatto della vittoria" Il tecnico del Benevento: "La squadra ha meritato il successo. Ora testa allo Spezia"

La Primavera ha vinto all'esordio in campionato contro il Cesena (leggi qui la cronaca), con il tecnico Scarlato che ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

"Sono molto soddisfatto per come è andata la partita. Magari potevamo evitare di subire quei due gol, ma nel complesso la squadra ha meritato ampiamente di vincere. Il Cesena mi ha fatto una buona impressione, aveva delle individualità interessanti. Questo campionato sarà caratterizzato sempre da sfide del genere".

CALCIATORI IN PRIMA SQUADRA - "E' chiaro che lavorare con i più grandi permette di crescere sotto tutti i punti di vista. Muraca lo conosco benissimo. Talia è un grande giocatore. Averli con noi è un valore aggiunto. Personalmente spero di poterli utilizzare per molte partite, ma vederli tra i convocati di Caserta non può fare altro renderci tutti felici".

UMILE - "E' con noi da poco. Ha delle ottime qualità sia umane che tecniche. Vederlo segnare al Maradona contro il Napoli ci ha fatto grande piacere".

TOUR DE FORCE - "Sabato c'è lo Spezia, poi il derby di Coppa Italia con il Napoli. La categoria richiede tutti questi impegni ravvicinati: ben vengano, così potremo capire bene di che pasta siamo fatti":