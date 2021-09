Under 17, il Benevento umilia il Napoli: poker giallorosso in casa degli azzurri La truppa di Rocco espugna il campo dei partenopei e si conferma al comando

Napoli - Benevento 1-4

Napoli: Turi, Romano (1'st Balestriere), Tortora, Milo, Mazzone, D'Avino (21'st Fucci), Vilardi (18'st Grieco), Cuciniello (25'pt Ruggiero), Solmonte (18'st Vigliotti), Russo, Attanasio (1'st Manzo). A disp.: Pellino, Cinquegrana, Miele. All.: Liguori

Benevento: Esposito, Di Martino (36'st Palladino), De Gennaro, Avolio, Panzarino, Marrone, Di Serio (36'st Signorelli), Pengue (16'st Ballirano), Perlingieri (45'st Vitale), Carriola, Francescotti (16'st Brugognone). A disp.: De Iulio, Volpe, Zarrillo, Galietti. All.: Rocco

Arbitro: D'Andrea di Nocera Inferiore

Assistenti: Longobardi di Castellammare di Stabia e Pone di Nola

Reti: 2'pt Di Serio (B), 15'pt Perlingieri (B), 18'pt Solmonte (N), 30'pt Francescotti (B), 45'st Brugognone (B)

Note: Espulso Mazzone (N) al 23'pt

Il Benevento espugna il campo del Napoli con un netto poker che dà continuità alla roboante vittoria conquistata alla prima giornata contro il Crotone. I giallorossi sono scesi in campo con il piglio giusto, tanto che dopo due minuti sono passati in vantaggio con Di Serio. Gli azzurri hanno cercato di riequilibrare il risultato, ma la Strega li ha puniti ancora una volta al 15', grazie alla marcatura firmata da Perlingieri con una precisa conclusione in diagonale. Tre minuti dopo c'è stato il gol dei padroni di casa siglato da Solmonte sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Napoli si è trovato anche in inferiorità numerica al 23', a causa di un fallo di Mazzone su Perlingieri che l'arbitro ha giudicato da ultimo uomo. Con la superiorità numerica, il Benevento ha siglato il tris alla mezzora con Francescotti che ha capitalizzato al meglio una micidiale ripartenza. Sul finire del primo tempo, la truppa di Rocco è andata vicina al poker ma è stata la traversa a vietare la gioia della doppietta a Perlingieri. Nella ripresa, i sanniti hanno gestito al meglio il risultato, chiudendo la contesa definitivamente a pochi minuti dalla fine con Brugognone con un pregevole pallonetto.

E' un successo che conferma il Benevento al comando della classifica a punteggio pieno, condiviso soltanto con la Roma. Nella prossima giornata ci sarà la Ternana all'Avellola.

Ecco i risultati della seconda giornata:

Crotone – Perugia 4-3

Lecce – Reggina 3-0

Napoli – Benevento 1-4

Roma – Cosenza 2-0

Salernitana – Ascoli 2-1

Ternana – Frosinone 1-4

Riposa: Lazio

La classifica:

Benevento 6

Roma 6

Lazio 3

Perugia 3

Lecce 3

Frosinone 3

Napoli 3

Reggina 3

Salernitana 3

Crotone 3

Cosenza 0

Ascoli 0

Ternana 0