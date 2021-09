Como - Benevento, comincia la prevendita I biglietti sono in vendita sul circuito vivaticket

Il Como ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che a partire da oggi saranno in vendita i biglietti per la gara Como – Benevento, valida per la sesta giornata di SerieBKT e in programma sabato 25 settembre alle ore 14:00. Per quanto riguarda il settore ospiti i biglietti saranno disponibili fino a venerdì 24 settembre alle ore 19.00 e non saranno acquistabili dai residenti in provincia di Como. I ticket saranno acquistabili esclusivamente online sul sito vivaticket.com e nei punti vendita abilitati Viva Ticket .